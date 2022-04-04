ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы переезжать за границу на ПМЖ

Порядка 88% россиян отмечают, что скорее не хотели бы переезжать за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Скорее хотел бы уехать каждый десятый (10%)", - указано в исследовании.

При этом доля выражающих желание переехать из России с 2021 года сократилась: годом ранее таких респондентов было 16%.

Кроме того, 87% россиян отмечают, что в их близком окружении нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания. Только у 12% россиян среди друзей, родственников и знакомых есть ориентированные на переезд.

"Те, кто декларирует желание уехать, чаще целью переезда называли будущее детей (47%), улучшение материального положения (29%), желание иметь больше политических свобод (27%) и более высокий уровень социальных гарантий (26%). В отличие от всех россиян, только 7% потенциальных мигрантов полагают, что жить за рубежом будет легче", - выяснили специалисты ВЦИОМ.

Порядка 45% россиян считают, что уехавшие из страны через какое-то время скорее всего вернутся. Среди тех, кто думает о переезде, такое мнение высказали 23%. Треть граждан предполагают, что переехавшие скорее не вернутся, еще 22% затруднились дать прогноз.