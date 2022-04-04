Пока вы спали: новая программа репатриации и ответ Москвы на провокацию ВСУ

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Фото: ТАСС ТАСС

Вашингтон нацелился на «Пакистанский поток»

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Оппозиция в Пакистане рассчитывала добиться отставки премьер-министра Имрана Хана, вынеся ему вотум недоверия. Однако вице-спикер Касим Хан Сури отклонил голосование в парламенте по этому вопросу, заявив, что оно было инспирировано внешними силами. Как политическая ситуация в Пакистане влияет на отношения с Россией, разбирался «Коммерсант».

Имран Хан обвинил в попытке смены власти в Пакистане Вашингтон. При этом все более реальный разворот в политике Исламабада в сторону западных стран, за который выступает ряд высокопоставленных политиков и военных, грозит срывом согласованного проекта строительства российского газопровода «Пакистанский поток».

США заподозрили в причастности к созданию SARS-CoV-2

Главный советник президента США по медицине Энтони Фаучи и глава Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз могут быть причастны к попытке скрыть информацию об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию в 2020-2021 годах. Такие данные привело издание Vanity Fair.

В статье отмечается, что американская благотворительная научная организация EcoHealth Alliance (EHA) получила грант на исследование и в сотрудничестве с Уханьским институтом вирусологии проводила очень рискованные эксперименты с коронавирусами. При этом данные, которые бы позволили подтвердить или опровергнуть гипотезу искусственного происхождения вируса, были затем удалены из публичного доступа.

В Москве ответили на провокацию ВСУ в Буче

В Минобороны России отвергли обвинения в убийствах мирных жителей в Буче Киевской области, напомнив, что шокирующие кадры появились лишь на четвертый день после выхода войск РФ из города. В ЛНР целью провокации назвали «сбор донатов» с западных стран, пишут «Известия».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, однако о расстрелах мирных жителей не упомянул. «Фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», - заметил он.

Торговые сети приостанавливают открытие новых точек в России

Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», Offprice, Reima, Gloria Jeans, 12storeez и некоторые другие ретейлеры приостанавливают открытие новых магазинов в этом году из-за перебоев с поставками оборудования для торговых помещений. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают «Известия».

При этом в Минпромторге подчеркнули, что у поставщиков есть запас сканеров штрих-кода и терминалов сбора данных, а российские производители готовы обеспечить клиентов всем необходимым для торговых помещений, в том числе стеллажами, холодильниками и кассами.

В России готовят программу для репатриации специалистов

В России разрабатывается программа репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину из-за роста давления на россиян за рубежом. Об этом пишет газета «Известия».