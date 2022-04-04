В России предложили разрешить приютам усыплять бездомных животных. Инициаторы предлагают внести соответствующие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

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На одном из интернет-порталов появилось онлайн-голосование в поддержку разрешения умертвления бродячих собак в специализированных приютах. Свою инициативу авторы оправдывают участившимися случаями нападения собак на людей и якобы неспособности местных властей решить эту проблему.

По словам общественников, действующий закон позволяет животных лишь стерилизовать а потом снова отпускать на волю. Правда, это совсем не исключает, что такие животные не будут нападать на людей. Эта проблема действительно серьезная и особенно обострилась этой зимой и в начале весны после ряда резонансных и трагических историй с нападениями собак.