В России предложили разрешить приютам усыплять бездомных животных. Инициаторы предлагают внести соответствующие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».
На одном из интернет-порталов появилось онлайн-голосование в поддержку разрешения умертвления бродячих собак в специализированных приютах. Свою инициативу авторы оправдывают участившимися случаями нападения собак на людей и якобы неспособности местных властей решить эту проблему.
По словам общественников, действующий закон позволяет животных лишь стерилизовать а потом снова отпускать на волю. Правда, это совсем не исключает, что такие животные не будут нападать на людей. Эта проблема действительно серьезная и особенно обострилась этой зимой и в начале весны после ряда резонансных и трагических историй с нападениями собак.
Правда, и раньше и сейчас при обсуждении этой темы на самом верху вопрос усыпления бродячих собак если и поднимался, то особой поддержки у российских законодателей не находил.