Эксперт назвала полезную и дешевую рыбу

Мойва — вкусная, полезная рыба доступная практически любому. Ее жарят, варят, коптят и засаливают. Употребление этой рыбы способно нормализовать уровень холестерина в крови, поднять иммунитет, а высокое содержание йода позволит избежать некоторых проблем со щитовидной железой. Подробности читайте в нашей новости.

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Польза мойвы как источника витамина С, фолиевой кислоты и тиамина, заключается в ее способности повышать гемоглобин, нормализовать функции ЖКТ, улучшать аппетит и оказывать общее тонизирующее воздействие на организм.

Природные белки, которыми обогащена рыба прекрасно насыщают организм, но в то же время отлично усваиваются. Также в мойве есть почти все незаменимые аминокислоты. Употребление мойвы способствует нормализации артериального давления, пишет «Комсомольская правда».

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