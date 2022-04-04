В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
56 минут назад

Эксперт назвала полезную и дешевую рыбу

Letidor.ru

Мойва — вкусная, полезная рыба доступная практически любому. Ее жарят, варят, коптят и засаливают. Употребление этой рыбы способно нормализовать уровень холестерина в крови, поднять иммунитет, а высокое содержание йода позволит избежать некоторых проблем со щитовидной железой. Подробности читайте в нашей новости.

Эксперт назвала полезную и дешевую рыбу
Фото: ЖЖЖЖ

Польза мойвы как источника витамина С, фолиевой кислоты и тиамина, заключается в ее способности повышать гемоглобин, нормализовать функции ЖКТ, улучшать аппетит и оказывать общее тонизирующее воздействие на организм.

Природные белки, которыми обогащена рыба прекрасно насыщают организм, но в то же время отлично усваиваются. Также в мойве есть почти все незаменимые аминокислоты. Употребление мойвы способствует нормализации артериального давления, пишет «Комсомольская правда».

Ранее «Летидор» писал о том, что в Роспотребнадзоре назвали продукты, которые полезны для детей.

_ Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Общество,Роспотребнадзор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители