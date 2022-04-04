В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
33 минуты назад

Рогозин отменил выступление Нетребко на космодроме «Восточный»

Елена Прошина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко на космодроме «Восточный» после ее заявления касательно ситуации на Украине. В своем Telegram-канале он обвинил ее в отсутствии «ума и чести».

Рогозин отменил выступление Нетребко на космодроме «Восточный»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стартовики просили вам передать, что они вас в гости больше не ждут. Расхотели. Некоторым великим артистам Бог дает голос, ум и честь. Кому-то просто голос. Короче, больше не требко», — написал Рогозин.

Напомним, что ранее Нетребко поддержала украинцев, заявив, что не является членом какой-либо российской политической партии и союзником какого-либо лидера РФ.

«Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе», — заявляла она.

До этого Нетребко отказывалась высказывать свою позицию по поводу спецоперации на Украине, из-за чего с ней расторгли договоры Баварская опера, «Метрополитен-опера» и немецкий звукозаписывающий лейбл.

Общество,Анна Нетребко,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители