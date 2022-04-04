Рогозин отменил выступление Нетребко на космодроме «Восточный»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко на космодроме «Восточный» после ее заявления касательно ситуации на Украине. В своем Telegram-канале он обвинил ее в отсутствии «ума и чести».
«Стартовики просили вам передать, что они вас в гости больше не ждут. Расхотели. Некоторым великим артистам Бог дает голос, ум и честь. Кому-то просто голос. Короче, больше не требко», — написал Рогозин.
Напомним, что ранее Нетребко поддержала украинцев, заявив, что не является членом какой-либо российской политической партии и союзником какого-либо лидера РФ.
«Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе», — заявляла она.
До этого Нетребко отказывалась высказывать свою позицию по поводу спецоперации на Украине, из-за чего с ней расторгли договоры Баварская опера, «Метрополитен-опера» и немецкий звукозаписывающий лейбл.