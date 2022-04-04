Кока-колу могут заменить напитком из оленьих рогов

В Якутии нашли замену кока-коле. Ее хотят поменять на тонизирующий напиток из оленьих рогов на тонизирующей воде.
«Напиток Yakutia Energy Secret начали выпускать еще в 2016 года, он помогает организму восстановиться не только при усталости, но и после болезней», – передает издание «Подъем».
В состав тонизирующего напитка входит «Эпсорин», который получают из рогов северного оленя. Сам напиток был разработан совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье создали рецепт собственной колы. Сильногазированный напиток уже на этой неделе появится на прилавках магазинов. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/globallookpress.com