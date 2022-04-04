В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Кока-колу могут заменить напитком из оленьих рогов

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В Якутии нашли замену кока-коле. Ее хотят поменять на тонизирующий напиток из оленьих рогов на тонизирующей воде.

Кока-колу могут заменить напитком из оленьих рогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Напиток Yakutia Energy Secret начали выпускать еще в 2016 года, он помогает организму восстановиться не только при усталости, но и после болезней», – передает издание «Подъем».

В состав тонизирующего напитка входит «Эпсорин», который получают из рогов северного оленя. Сам напиток был разработан совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье создали рецепт собственной колы. Сильногазированный напиток уже на этой неделе появится на прилавках магазинов. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Общество,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители