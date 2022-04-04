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20 минут назад

Екатерина Андреева рассекретила свой реальный возраст

Елена Прошина

Российская телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева устала от домыслов по поводу своего истинного возраста и объяснила, сколько лет ей на самом деле, сообщает «Пятый канал».

Екатерина Андреева рассекретила свой реальный возраст
Фото: ТАССТАСС

По её словам, людей вводит в заблуждение «Википедия», где сказано, что Андреева родилась в 1961 году, тогда как реальный год ее рождения — 1965-й.

«Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?!», — возмутилась Андреева в интервью блогеру Надежде Стрелец.

В 2021 году СМИ начали заочно поздравлять телеведущую с 60-летием, в то время как ей исполнилось 56, и отмечать, как хорошо она выглядит «для своих лет».

Впрочем, телеведущая действительно находится в прекрасной форме. В этом ей помогают ежедневные занятия йогой, а также посещения спа, бани, купания в целебных источниках. Кроме того, Андреева активно занимается спортом, в частности, катается на горных лыжах.

Общество,Екатерина Андреева,Юрий Лужков,Первый канал,
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