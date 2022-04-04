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2 часа назад

В России могут упростить порядок получения гражданства для детей за рубежом

ТАССиещё 1

Депутаты от фракции ЛДПР и их однопартийцы-сенаторы в понедельник внесут в Госдуму законопроект, который позволит в ряде случаев проживающим за рубежом российским гражданам обращаться за гражданством РФ для своих детей без согласия родителя-иностранца. Текст и пояснительную записку к документу в своем Telegram-канале разместил один из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В России могут упростить порядок получения гражданства для детей за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тема гражданства России и условий его предоставления сейчас обретает особую актуальность. Разработали и вносим сегодня на рассмотрение Государственной думы еще один законопроект в этой сфере. Новелла направлена на защиту интересов нашего подрастающего поколения, проживающего в других странах", - написал Нилов.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас требование законодательства об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенку в случае конфликта в семье. Отсутствие у ребенка гражданства РФ не позволяет российским властям защищать его интересы, в то время как родитель-иностранец оказывается "в более выигрышном положении с точки зрения реализации своих родительских прав".

"Предлагаемые поправки допускают возможность принятия в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей которых является иностранный гражданин, без согласия последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель - иностранный гражданин лишен родительских прав либо признан недееспособным или если ребенок является лицом без гражданства", - уточняют авторы.

Общество,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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