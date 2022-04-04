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58 минут назад

Россиянам назвали главный минус приема пищи перед телевизором

Lenta.ru

Диетолог Елена Соломатина предупредила россиян о негативных последствиях приема пищи перед телевизором или компьютером. В интервью радиостанции «Говорит Москва» специалист отметила, что сидящие перед экраном рискуют съесть слишком много и не заметить этого.

Россиянам назвали главный минус приема пищи перед телевизором
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам диетолога, во время еды мозг чувствует все нюансы процесса — запах пищи, вкус, ее особенности, на основе чего дает команду выделять ферменты для расщепления еды и ее оптимального усвоения.

«Когда мы как-то отвлекаемся, мозгу приходится выполнять и другую работу, он обрабатывает информацию, выстраивает картинки, в мозге происходит сложная работа по "перевариванию информации" и раскладыванию ее по полочкам. Иногда получается, что, если мы смотрим что-то очень интересное, то эта визуальная доминанта перекрывает сигналы от еды», — подчеркнула Соломатина, назвав главный минус еды перед телевизором.

Из-за машинального поглощения пищи, заметил эксперт, человек не чувствует ее вкуса и может съесть значительно больше, чем он съел бы, если был сосредоточен. Особенно это опасно при употреблении высококалорийных продуктов.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил россиянам необходимость принимать витамины. Он пояснил, что сейчас натуральные продукты не могут восполнить весь комплекс витаминов.

Общество,Владимир Болибок,Елена Соломатина,
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