Андреева рассказала о мешающих России «энергетических завихрениях»

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о «завихрениях в пространстве», мешающих развитию России, в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

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Самым страшным событием в истории страны, по мнению Андреевой, стала революция 1917 года.

«Это катастрофа для страны!» — поделилась она.

В частности, речь идет и об изменении календаря, так как «огромное количество людей лишились своих истинных дат рождения».

«И это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор мешают развитию страны», — заявила телеведущая.

Помимо этого, Андреева негативно оценила и тот факт, что Владимир Ленин не захоронен.