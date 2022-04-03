В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
11 минут назад

Ведущая Первого канала рассказала о мешающих России «завихрениях в пространстве»

Lenta.ruиещё 1

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о «завихрениях в пространстве», мешающих развитию России, в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

Андреева рассказала о мешающих России «энергетических завихрениях»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым страшным событием в истории страны, по мнению Андреевой, стала революция 1917 года.

«Это катастрофа для страны!» — поделилась она.

В частности, речь идет и об изменении календаря, так как «огромное количество людей лишились своих истинных дат рождения».

«И это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор мешают развитию страны», — заявила телеведущая.

Помимо этого, Андреева негативно оценила и тот факт, что Владимир Ленин не захоронен.

«Это ужасно», — заключила она.

Общество,Екатерина Андреева,Первый канал,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители