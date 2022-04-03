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18 минут назад

Роспотребнадзор выделил семь форм коронавирусной инфекции.

Елена Прошина

В Роспотребнадзоре выделили семь форм коронавирусной инфекции. Их перечислила замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает KP.RU.

Роспотребнадзор выделил семь форм коронавирусной инфекции.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Плоскиревой, первой формой является ковид-ОРВИ. Это острая вирусная инфекция, напоминающая обычную простуду.

Еще две формы - ковидная пневмония и ковид-аносмия. В последнем случае нарушаются обоняние, и человек ощущает неприятные запахи.

Существует и нейроковид, при котором поражаются нервные клетки, в том числе головного мозга. Пациент ощущает головокружения, головные боли и расстройства памяти.

Также имеется гастро-интестинальный вид COVID-19, похожий на острую кишечную инфекцию. Он может поразить печень.

Отдельно выделена бессимптомная форма, когда зараженный человек передает инфекцию окружающим. В этом случае у 85% пациентов выявляют лейкопению, то есть снижение уровня лейкоцитов.

Последняя форма коронавируса - сочетанная. У пациента есть признаки сразу нескольких видов COVID-19.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 станет последней в истории человечества. https://doctor.rambler.ru/coronavirus/48394035/

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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