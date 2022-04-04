Телеведущая Екатерина Андреева назвала свой возраст

Теледива высказалась о статье в «Википедии», которая посвящена ей. Как выяснилось, в материале была указана неверная дата рождения Андреевой.

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Некоторым фанатам ведущей Первого канала хорошо известна история, что паспорт ей в свое время якобы выдавал лично экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Однако, как рассказала Екатерина, эта информация не соответствуют действительности.

«Какой же бред, откуда они все это берут?» — задалась вопросом Андреева в беседе с блогером Надеждой Стрелец.

Также ведущая программы «Время» поведала, что родилась не в 1961 году, как написано в «Википедии», а в 1965-м. Получается, что теледиве в настоящий момент 56 лет, а не 60.