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37 минут назад

Стало известно о наследстве звезды «Экипажа» Яковлевой

Lenta.ruиещё 4

Стало известно о том, какое наследство оставила после себя скончавшаяся первого апреля актриса Александра Яковлева. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стало известно о наследстве звезды «Экипажа» Яковлевой
Фото: ВикипедияВикипедия

У звезды осталось двое детей: 42-летний Кондратий и 45-летняя Екатерина, а также четверо внуков. С 1993 году Александра приостановила кинокарьеру, решив посвятить себя бизнесу. За это время Яковлева успела занять руководящую должность в РЖД, а также стать депутатом городского совета Калининграда.

В течение этого периода артистка приобрела в собственность квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью 13 миллионов рублей, а также небольшой дом, который оценили примерно в 7 миллионов рублей. Недвижимость звезды будет распределена между прямыми наследниками — сыном и дочерью.

Александра Яковлева умерла на 64-ом году жизни. В 2017 ей диагностировали рак в последней стадии. Врачи были уверены, что артистка не проживет больше нескольких месяцев, однако у звезды получалось бороться с болезнью на протяжении пяти лет.

Актриса стала известна благодаря ролям в фильмах «Экипаж» и «Чародеи». В последние годы жизни Яковлева редко выходила в свет, посвящая все свое внимание и силы на борьбу с раком. Ранее стало известно о дате прощания со звездой.

Общество,Александра Яковлева,РЖД,
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