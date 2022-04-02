В Кремле вступились за Урганта

«Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства... У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось – они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире канала «Беларусь 1».