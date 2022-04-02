Песков назвал Урганта большим патриотом

Российский телеведущий Иван Ургант является большим патриотом своей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Иван Ургант — большой патриот. Не нужно клеветать на людей и записывать их в „пятую колонну“», — сообщил Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1».
Ранее телеведущий опроверг слухи о закрытии его шоу на «Первом канале». Он объяснил отсутствие телепередачи в эфире тем, что произошли изменения в сетке вещания.
28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. 25 марта отец Урганта сообщил, что его сын находится в Москве со своей семьей.