Песков назвал Урганта большим патриотом

«Иван Ургант — большой патриот. Не нужно клеветать на людей и записывать их в „пятую колонну“», — сообщил Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Ранее телеведущий опроверг слухи о закрытии его шоу на « Первом канале ». Он объяснил отсутствие телепередачи в эфире тем, что произошли изменения в сетке вещания.

28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. 11 марта сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. 25 марта отец Урганта сообщил, что его сын находится в Москве со своей семьей.