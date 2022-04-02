В московском метро заметили россиянина с рюкзаком с голой грудью

Очевидцы заметили в московском метро молодого человека с креативным самодельным рюкзаком в виде женского бюста с голой грудью. Снимок опубликован в сообществе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

Фото: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте» страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

На фото изображен россиянин, за спиной которого вместо традиционного рюкзака на лямках закреплена лицевая часть половины женского манекена — от таза до шеи.

Пользователей сети удивило такое исполнение вещи. Некоторые похвалили автора задумки, ответив его креативность. Другие же не оценили идеи и принялись шутить над парнем.

«Домой с девушкой пошел», «Интересный рюкзак», «А мне нравится! Парень сам сделал себе рюкзак! Своими руками! Креативно, эксклюзивно, а главное бюджетно», «Что это такое?» — прокомментировали юзеры.

Ранее указатель, информирующий пассажиров московского метро о направлении движения поездов, рассорил россиян.