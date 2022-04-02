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1 час назад

Раскрыта новая схема мошенничества с обучающими курсами

Мослента

На фоне социально-экономической ситуации в стране мошенники придумали новую схему с обучающими курсами по заработку. Об этом ТАСС рассказала эксперт Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Ольга Дайнеко.

Раскрыта новая схема мошенничества с обучающими курсами
Фото: PixabayPixabay

Эксперт объяснила, что аферисты создают Telegram-каналы «успешных хакеров», в которых сначала размещают схемы заработка и отчеты о крупных доходах, различные лайфхаки. Затем после увеличения числа подписчиков объявляют набор на «курс обучения», но при этом сообщают, что мест осталось немного и поэтому нужно срочно записываться, рассказала Дайнеко.

По ее словам, после оплаты люди получают бесполезные или общедоступные сведения либо вообще теряют средства.

«Помните, "секретные" способы заработка не продаются. Зачем о них рассказывать всем, если можно так хорошо зарабатывать? Более того, можно не только потерять деньги, но и свободу, если деятельность незаконна», — прокомментировала эксперт.

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