Россиянам дали советы по обходу уловок маркетологов

«Желание приобрести товар или услугу из рекламы — это не всегда плохо. Конечно, нужно быть внимательным, чтобы не попасться на удочку мошенников и непрофессионалов. Здесь нужно доверять своей интуиции и возникающим эмоциям и ассоциациям», — отмечает она.

В связи с этим все чаще компании и эксперты делают выбор в пользу более мягких пиар-технологий. Они помогают рассказать о своих товарах и услугах деликатно, без кричащих слоганов и избитых фраз, однако и в этом случае может быть оказано давление на потенциального потребителя, за чем необходимо следить и не поддаваться эмоциям.