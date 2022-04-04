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1 час назад

Россиянам дали советы по обходу уловок маркетологов

Мослентаиещё 1

Основатель крупного PR-агентства ITS ME Катерина Коновалова в беседе с «Мослентой» дала россиянам советы, как не попасться на уловки маркетологов и не купить ненужный товар.

Россиянам дали советы по обходу уловок маркетологов
Фото: mostafa meraji / Unsplashmostafa meraji / Unsplash

«Желание приобрести товар или услугу из рекламы — это не всегда плохо. Конечно, нужно быть внимательным, чтобы не попасться на удочку мошенников и непрофессионалов. Здесь нужно доверять своей интуиции и возникающим эмоциям и ассоциациям», — отмечает она.

По словам эксперта, часто слишком навязчивая, повторяющаяся, прерывающая любимую программу или сериал реклама вызывает обратный эффект — отторжение и отвращение.

В связи с этим все чаще компании и эксперты делают выбор в пользу более мягких пиар-технологий. Они помогают рассказать о своих товарах и услугах деликатно, без кричащих слоганов и избитых фраз, однако и в этом случае может быть оказано давление на потенциального потребителя, за чем необходимо следить и не поддаваться эмоциям.

Ранее россиянина возмутила антихристианская реклама магазина электроники.

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