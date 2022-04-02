«Новые люди» устроили автопробег для поддержки беженцев с Украины

«Гуманитарный автопробег партии „Новые люди“ совместно с автоклубом „Жуков Клаб“ по маршруту Москва-Тула-Елец-Воронеж-Валуйки (Белгородская область) стартовал сегодня в Москве. Участники акции доставят гуманитарную помощь в Белгородскую область, где сосредоточено огромное количество беженцев с Украины и Донбасса. В том числе гуманитарная помощь будет доставлена в больницы и госпитали региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации на территорию России въехало более 400 тысяч беженцев из Украины. Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, пишет RT.