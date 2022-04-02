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1 час назад

«Новые люди» устроили автопробег для поддержки беженцев с Украины

Ura.Ru

Партия «Новые люди» запустила автопробег с доставкой гуманитарной помощи беженцам из Украины. Машины поедут из Москвы в Белгородскую область.

«Новые люди» устроили автопробег для поддержки беженцев с Украины
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Гуманитарный автопробег партии „Новые люди“ совместно с автоклубом „Жуков Клаб“ по маршруту Москва-Тула-Елец-Воронеж-Валуйки (Белгородская область) стартовал сегодня в Москве. Участники акции доставят гуманитарную помощь в Белгородскую область, где сосредоточено огромное количество беженцев с Украины и Донбасса. В том числе гуманитарная помощь будет доставлена в больницы и госпитали региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации на территорию России въехало более 400 тысяч беженцев из Украины. Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, пишет RT.

Общество,Владимир Путин,Минобороны России,
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