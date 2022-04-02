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45 минут назад

Ростуризм 9 апреля закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка

Елена Прошина

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство в связи с чрезвычайно высоким спросом 9 апреля закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка. Ранее окончание действия этого этапа программы планировалось на конец месяца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Ростуризма.

Ростуризм досрочно закроет продажи в рамках туристического кешбэка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях», - отметила она.

Догузова уточнила, что выделенные государством средства скоро закончатся.

«Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось – в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», - рассказала глава Ростуризма.

Она рассказала, что подробности об очередном, осенне-зимнем этапе, а также даты действия программы, будут сообщены дополнительно.

Общество,Зарина Догузова,Ростуризм,
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