Ростуризм досрочно закроет продажи в рамках туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство в связи с чрезвычайно высоким спросом 9 апреля закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка. Ранее окончание действия этого этапа программы планировалось на конец месяца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Ростуризма.
«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях», - отметила она.
Догузова уточнила, что выделенные государством средства скоро закончатся.
«Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось – в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», - рассказала глава Ростуризма.
Она рассказала, что подробности об очередном, осенне-зимнем этапе, а также даты действия программы, будут сообщены дополнительно.