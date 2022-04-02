В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
19 минут назад

Россияне вспомнили один из главных атрибутов советской квартиры

Мослента

Многоярусную люстру ценой в 25 рублей вспомнили россияне, как один из главных атрибутов советской квартиры. Ее снимок выложили в сообщество «СССР — вспомним как это было» во «ВКонтакте».

Россияне вспомнили один из главных атрибутов советской квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Люстра «Каскад» состояла из нескольких ярусов со стеклянными или пластиковыми подвесками и была предметом желания многих советских граждан. Администраторы сообщества напомнила, что помыть такую люстру было непросто.

«Все висюльки надо было снять, замочить в тазике с моющим средством, ополоснуть, просушить и вернуть на место. Занятие геморройное. Но чего не сделаешь ради моды», — написали в группе.

Сложность очистки «Каскада» подтвердили многие комментаторы.

«Снять висюльки, помыть, обсушить и обратно повесить — вся жизнь перед глазами прошла!», «И не столько мыть, сколько потом пластинки вставлять», — написали пользователи.

Кто-то добавил, что категорически не стоило одеваться, стоя под такой люстрой — одежда могла зацепиться за подвески.

Люстра оказалась знакома практическивсем. У кого-то она висела дома, кто-то видел ее у родственников и знакомых. А у некоторых «Каскад» сохранился до сих пор. Пользователи отметили, что в некоторых люстрах подвески были хрустальными — часто они производились в ГДР. Случайно разбить хотя бы одну деталь в них считалось серьезной порчей имущества.

Ранее люстра из хрусталя попала в список «роскошных» деталей советского быта по мнению пользователей сети.

Последние новости
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители