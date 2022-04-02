«Серьезный недуг»»: Появились подробности последних лет жизни Яковлевой

Умершая российская актриса Александра Яковлева была энергичным и неравнодушным человеком, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Народного артиста России Евгения Герасимова.
«Мы были хорошо знакомы. Это несчастье... Яркая, талантливая, красивая», — сказал он.
Яковлева болела «серьезным недугом», который в итоге и унес жизнь одной из ярчайших звезд советского и российского кинематографа.
«Очень жаль, что она ушла из жизни. Она была энергичным и неравнодушным человеком», — отметил артист.
Напомним, советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Она прославилась ролями в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими.
Как сообщил российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев, актриса мужественно боролась с онкологией.