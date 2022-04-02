«Серьезный недуг»»: Появились подробности последних лет жизни Яковлевой

Умершая российская актриса Александра Яковлева была энергичным и неравнодушным человеком, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Народного артиста России Евгения Герасимова.

«Мы были хорошо знакомы. Это несчастье... Яркая, талантливая, красивая», — сказал он.

Яковлева болела «серьезным недугом», который в итоге и унес жизнь одной из ярчайших звезд советского и российского кинематографа.

«Очень жаль, что она ушла из жизни. Она была энергичным и неравнодушным человеком», — отметил артист.

Напомним, советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Она прославилась ролями в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими.