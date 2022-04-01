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54 минуты назад

В РФ зафиксирован скачок смертности среди больных COVID в феврале

Ura.Ru

Общее число умерших c коронавирусом выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года. Об этом следует из данных Росстата.

В РФ зафиксирован скачок смертности среди больных COVID в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале общее число умерших c COVID (независимо от того, был ли он основной причины или сопутствующим фактором) выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года и составило 43,2 тысяч человек, передает Росстат. Это объясняется тем, что на февраль в России пришлась вспышка заболеваемости штаммом «Омикрон» — было зафиксировано до 200 тысяч заражений на пике. Однако в целом этот штамм коронавируса протекает легче, чем другие и характеризуется низким уровнем смертельных случаев.

В феврале число умерших от коронавирусной инфекции составило 37,5 тысяч человек. Еще примерно у 5,7 тысяч умерших в этом месяце был признан сопутствующим фактором.

По словам завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярного биолога, вирусолога, профессора Петра Чумакова, пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Он считает, что сейчас важно, чтобы какое-то время оставалась ревакцинация, особенно у людей пожилого возраста. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в апреле, либо осенью в России может начаться шестая волна коронавируса.

Общество,Петр Чумаков,Николай Крючков,Росстат,
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