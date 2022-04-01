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14 минут назад

Wizz Air отменила все рейсы в Россию до конца октября

Елена Прошина

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила об отмене полетов в и из России до 30 октября.

Wizz Air отменила все рейсы в Россию
Фото: WIZZ AIRWIZZ AIR

«Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будет сообщено в установленном порядке», — говорится в сообщении.

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Напомним, что авиакомпания заявила о приостановке полетов в Россию через три дня после начала РФ военной спецоперации на Украине. При этом самолеты Wizz Air продолжали летать из Санкт-Петербурга в Будапешт и Софию.

Общество,Аэропорт Шереметьево,
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