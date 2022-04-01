Wizz Air отменила все рейсы в Россию

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила об отмене полетов в и из России до 30 октября.

«Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будет сообщено в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, что авиакомпания заявила о приостановке полетов в Россию через три дня после начала РФ военной спецоперации на Украине. При этом самолеты Wizz Air продолжали летать из Санкт-Петербурга в Будапешт и Софию.