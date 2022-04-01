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26 минут назад

Маэстро Понасенков попал в список СМИ-иноагентов

Lenta.ru

Минюст России расширил список СМИ-иноагентов, включив в него еще восемь человек, в том числе историка Евгения Понасенкова, известного как Маэстро. Об этом сообщает ТАСС.

Понасенков попал в список СМИ-иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, иноагентами признаны основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов и Виктор Воробьев.

Ранее сообщалось, что Минюст признал немецкое издание Deutsche Welle (DW) СМИ-иноагентом.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle», — указано в сообщении Минюста.

Общество,Мурад Мурадов,Евгений Понасенков,Виктор Воробьев,Ирина Малкова,Елизавета Осетинская,Анна Голубева,Минюст России,
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