Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

В пресс-службе уточнили, что препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. При использовании вакцина формирует иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта и в крови. На сегодняшний день препарат разрешено применять только в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше, отметили в Минздраве.