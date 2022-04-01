Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. При использовании вакцина формирует иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта и в крови. На сегодняшний день препарат разрешено применять только в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше, отметили в Минздраве.