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33 минуты назад

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Елена Прошина

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. При использовании вакцина формирует иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта и в крови. На сегодняшний день препарат разрешено применять только в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше, отметили в Минздраве.

Общество,Минздрав РФ,
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