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6 минут назад

В российские регионы придет "супервесна"

Вероника Полынина

Аномально высокая температура воздуха ожидается в эти выходные в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В российские регионы придет "супервесна"
Фото: ТАССТАСС

«В ряде регионов в выходные дни наступает не просто весна, а "супервесна"», - сообщил Вильфанд.

В Саратовской области температура воздуха днем будет достигать 18-21 градусов тепла, что на 10–18 градусов выше климатической нормы.

В Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях будет 12–18 градусов тепла – на 7–11 градусов выше нормы.

В Южном федеральном округе температура превысит норму на 8–13 градусов. В частности, в Ставропольском крае воздух прогреется до 22–30 градусов тепла.

Когда в Москве закончится снег

Аномальное тепло придет в Курганскую, Челябинскую и Тюменскую области в воскресенье. Температура там будет выше нормы на 8-10 градусов, днем столбики термометров будут показывать 14–15 градусов тепла.

В Москве же весны пока не предвидится. В ближайшие выходные синоптики обещают столичным жителям мокрый снег, гололедицу и сильный ветер. Ночные температуры будут минусовыми от 1 до 3 трех градусов, а днем потеплеет до 1–3 градусов со знаком плюс.

Общество,Погода,Роман Вильфанд,
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