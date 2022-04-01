В российские регионы придет "супервесна"

Аномально высокая температура воздуха ожидается в эти выходные в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В ряде регионов в выходные дни наступает не просто весна, а "супервесна"», - сообщил Вильфанд.

В Саратовской области температура воздуха днем будет достигать 18-21 градусов тепла, что на 10–18 градусов выше климатической нормы.

В Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях будет 12–18 градусов тепла – на 7–11 градусов выше нормы.

В Южном федеральном округе температура превысит норму на 8–13 градусов. В частности, в Ставропольском крае воздух прогреется до 22–30 градусов тепла.

Аномальное тепло придет в Курганскую, Челябинскую и Тюменскую области в воскресенье. Температура там будет выше нормы на 8-10 градусов, днем столбики термометров будут показывать 14–15 градусов тепла.