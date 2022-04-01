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30 минут назад

Крупнейший российский туроператор возобновил чартеры в Египет

Lenta.ru

Один из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус» запланировал на апрель чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. О возобновлении летной программы в Египет стало известно порталу TourDom.ru.

Крупнейший российский туроператор возобновил чартеры в Египет
Фото: UnsplashUnsplash

Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться по вторникам и субботам со 2 апреля, перелеты в Хургаду начнутся с 3 апреля с частотой четыре раза в неделю. Партнером туроператора выступила авиакомпания Red Wings, при этом вылеты будут осуществляться на дальнемагистральных Boeing 777-200 из аэропорта Жуковский.

На сайте «Библио-Глобус» уже есть доступные для бронирования предложения. Например, неделя отдыха в четырехзвездочном отеле Хургады с вылетом 3 апреля обойдется в 103 тысячи рублей, а в пятизвездочном — в 127,1 тысячи рублей. Тур в гостиницу категории четыре звезды в Шарм-эш-Шейхе на 2 апреля продается за 98 тысяч рублей.

«Подробностей о том, как стало возможным использование боингов для полетов за границу в условиях санкций, в "Библио-Глобусе" не сообщают», — добавили в TourDom.ru.

Ранее в марте российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Так, в апреле перевозчик начнет выполнять прямые регулярные рейсы по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан.

Общество,Boeing,Red Wings,Аэрофлот,
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