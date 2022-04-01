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34 минуты назад

ПФР досрочно перечислит ряд социальных пособий за март

Москва24

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит гражданам некоторые мартовские соцвыплаты. Об этом сообщается на сайте учреждения.

ПФР досрочно перечислит ряд социальных пособий за март
Фото: ТАССТАСС

"Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других", – говорится в сообщении.

В ПФР уточнили, что такое решение связано с тем, что обычно выплаты за прошедший месяц приходят получателям третьего числа текущего месяца, однако в апреле этот день выпадает на выходной. Таким образом, россияне, выбравшие способ доставки указанных пособий на банковские счета, получат их уже 1 апреля.

Накануне Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Соответствующие пособия начнут выплачиваться уже с текущего апреля. Их размер в отдельных случаях может достигать 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Общество,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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