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1 час назад

Источники: оперштаб планирует снять ограничения на полеты примерно в 40 стран

Газета.Ruиещё 3

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией может в ближайшем будущем принять решение о снятии ограничений, введенных на фоне пандемии, на количество полетов между Россией и примерно 40 странами. Об этом ТАСС сообщил источник в Минтрасе РФ.

Оперштаб по борьбе с covid-19 планирует разрешить полеты в 40 стран
Фото: ТАССТАСС

"На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран", - сказал он.

Собеседник ТАСС в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил эту информацию. О планах оперштаба значительно ослабить ограничения на полеты за рубеж также слышали еще два источника ТАСС в авиаотрасли.

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