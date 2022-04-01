Оперштаб по борьбе с covid-19 планирует разрешить полеты в 40 стран

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией может в ближайшем будущем принять решение о снятии ограничений, введенных на фоне пандемии, на количество полетов между Россией и примерно 40 странами. Об этом ТАСС сообщил источник в Минтрасе РФ.
"На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран", - сказал он.
Собеседник ТАСС в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил эту информацию. О планах оперштаба значительно ослабить ограничения на полеты за рубеж также слышали еще два источника ТАСС в авиаотрасли.