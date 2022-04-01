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30 минут назад

25 лет назад вышла первая серия аниме «Покемон»

Александр Котлеткин

1 апреля 1997 года в Японии вышел первый эпизод мультсериала «Покемон». Главные герои сериала - десятилетний мальчик Эш Кетчум и его карманный монстр Пикачу. Эш и его друзья путешествуют по стране в поисках новых покемонов, участвуют в различных соревнованиях и сражаются с врагами.

1/14 1 апреля 1997 года в Японии вышел первый эпизод мультсериала «Покемон». Главные герои сериала - десятилетний мальчик Эш Кетчум и его карманный монстр Пикачу
Фото: globallookpress.com
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2/14 Эш и его друзья путешествуют по стране в поисках новых покемонов, участвуют в различных соревнованиях и сражаются с врагами
Фото: globallookpress.com
3/14 За 25 лет вышло более 1000 эпизодов аниме-сериала, несколько полнометражных фильмов и множество видео игр
Фото: globallookpress.com
4/14 По данным компании Title Max, к 2020 году общая стоимость франшизы Pokemon достигла рекордных $95 млрд
Фото: globallookpress.com
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5/14 В России первые серии аниме-сериала были показаны на телеканале ОРТ. «Покемон» моментально стал очень популярным среди детей, однако столкнулся с настоящей волной критики среди родителей
Фото: globallookpress.com
6/14 Многие считали, что сериал вызывает припадки и «зомбирует» детей с помощью 25 кадра
Фото: globallookpress.com
7/14 В 2001 году после просмотра 38-й серии «Покемона» из-за яркого мерцания экрана десятки детей в разных странах попали в больницу с эпилептическими припадками и неврозами
Фото: globallookpress.com
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8/14 В 2016 году компания «Ниантик» выпустила приложение для смартфонов Pokemon Go, позволяющее искать, ловить и тренировать покемонов на улицах городов благодаря режиму дополненной реальности
Фото: globallookpress.com
9/14 В том же году за игру в екатеринбургском Храме-на-Крови российского блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих
Фото: globallookpress.com
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За 25 лет вышло более 1000 эпизодов аниме-сериала, несколько полнометражных фильмов и множество видео игр. По данным компании Title Max, к 2020 году общая стоимость франшизы Pokemon достигла рекордных $95 млрд. Об истории «Покемон» рассказывает «Газета.Ru».

В России первые серии аниме-сериала были показаны на телеканале ОРТ. «Покемон» моментально стал очень популярным среди детей, однако столкнулся с настоящей волной критики среди родителей. Многие считали, что сериал вызывает припадки и «зомбирует» детей с помощью 25 кадра.

В 2001 году после просмотра 38-й серии «Покемона» из-за яркого мерцания экрана десятки детей в разных странах попали в больницу с эпилептическими припадками и неврозами.

В 2016 году компания «Ниантик» выпустила приложение для смартфонов Pokemon Go, позволяющее искать, ловить и тренировать покемонов на улицах городов благодаря режиму дополненной реальности.

В том же году за игру в екатеринбургском Храме-на-Крови российского блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих.

Общество,Фото,Руслан Соколовский,Первый канал,
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