25 лет назад вышла первая серия аниме «Покемон»

1 апреля 1997 года в Японии вышел первый эпизод мультсериала «Покемон». Главные герои сериала - десятилетний мальчик Эш Кетчум и его карманный монстр Пикачу. Эш и его друзья путешествуют по стране в поисках новых покемонов, участвуют в различных соревнованиях и сражаются с врагами.

1/14 1 апреля 1997 года в Японии вышел первый эпизод мультсериала «Покемон». Главные герои сериала - десятилетний мальчик Эш Кетчум и его карманный монстр Пикачу Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 Эш и его друзья путешествуют по стране в поисках новых покемонов, участвуют в различных соревнованиях и сражаются с врагами Фото: globallookpress.com 3/14 За 25 лет вышло более 1000 эпизодов аниме-сериала, несколько полнометражных фильмов и множество видео игр Фото: globallookpress.com 4/14 По данным компании Title Max, к 2020 году общая стоимость франшизы Pokemon достигла рекордных $95 млрд Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 В России первые серии аниме-сериала были показаны на телеканале ОРТ. «Покемон» моментально стал очень популярным среди детей, однако столкнулся с настоящей волной критики среди родителей Фото: globallookpress.com 6/14 Многие считали, что сериал вызывает припадки и «зомбирует» детей с помощью 25 кадра Фото: globallookpress.com 7/14 В 2001 году после просмотра 38-й серии «Покемона» из-за яркого мерцания экрана десятки детей в разных странах попали в больницу с эпилептическими припадками и неврозами Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 В 2016 году компания «Ниантик» выпустила приложение для смартфонов Pokemon Go, позволяющее искать, ловить и тренировать покемонов на улицах городов благодаря режиму дополненной реальности Фото: globallookpress.com 9/14 В том же году за игру в екатеринбургском Храме-на-Крови российского блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих Фото: globallookpress.com 10/14 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 12/14 13/14 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14

За 25 лет вышло более 1000 эпизодов аниме-сериала, несколько полнометражных фильмов и множество видео игр. По данным компании Title Max, к 2020 году общая стоимость франшизы Pokemon достигла рекордных $95 млрд. Об истории «Покемон» рассказывает «Газета.Ru».

В России первые серии аниме-сериала были показаны на телеканале ОРТ. «Покемон» моментально стал очень популярным среди детей, однако столкнулся с настоящей волной критики среди родителей. Многие считали, что сериал вызывает припадки и «зомбирует» детей с помощью 25 кадра.

В 2001 году после просмотра 38-й серии «Покемона» из-за яркого мерцания экрана десятки детей в разных странах попали в больницу с эпилептическими припадками и неврозами.

В 2016 году компания «Ниантик» выпустила приложение для смартфонов Pokemon Go, позволяющее искать, ловить и тренировать покемонов на улицах городов благодаря режиму дополненной реальности.