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14 минут назад

Дом с квартирой жены Зеленского в Крыму засняли на видео

Никита Бородкин

Журналистам удалось попасть на территорию дома в Крыму, где находится квартира жены президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает «Пятый канал», трехкомнатная квартира площадью 130 квадратных метров находится в клубном доме «Император», в семи километрах от Ялты, а ее стоимость оценивается в 46 млн рублей.

Дом с квартирой жены Зеленского в Крыму засняли на видео
Фото: PixabayPixabay

На кадрах, опубликованных телеканалом, можно увидеть экстерьер дома, изобилующий колоннами и лепниной, подземную парковку и вид, который открывается из окон дома на море и горы.

Напомним, что квартиру Зеленский купил в 2013 году. Во дворе комплекса также находятся фонтаны, а на крыше — два бассейна и зона отдыха. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, Зеленский исправно платит по шесть тысяч рублей за квартиру при том, что даже не приезжает в Крым.

Ранее в правительстве Крыма заявили, что жилье президента Украины попадет в список имущества украинских бизнесменов и политиков, подлежащего национализации.

Общество,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
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