Астрологи назвали удачные для покупок дни апреля

Лунный календарь помогает улучшить финансовое положение и привлечь денежные потоки, утверждают астрологи. Он может быть полезен и в планировании покупок. Для этого есть удачные и неудачные дни. Издание mk.ru сообщило, в какие даты апреля разным знакам зодиака лучше делать ценные приобретения.
Астрологи говорят, что во втором месяце весны ожидается два благоприятных финансовых периода — с 7-го по 8-е и с 21-го по 22-е число. В эти дни будут успешными любые денежные операции, покупки и вложения.
Для возврата долгов (оплаты по кредитам) подойдут 5, 13 и 28 апреля. Если вы готовы дать взаймы другому человеку, то делать это лучше 4 и 17 числа. Благоприятный день для покупки кошелька — 18 апреля.
3 апреля. Растущая Луна в Тельце: Решение проблем — удача 50/50.
4 апреля. Растущая Луна в Тельце: Новые идеи — лучший день месяца.
5 апреля. Растущая Луна в Тельце: Решение проблем — удача 50/50.
6 апреля. Растущая Луна в Близнецах: Вложения — удача 50/50.
7 апреля. Первая четверть в Близнецах: Вложения — лучший день месяца.
8 апреля. Первая четверть в Раке: Вложения — лучший день месяца.
9 апреля. Первая четверть в Раке: Новые идеи — удача 50/50.
10 апреля. Первая четверть в Раке: Покупки — лучший день месяца.
11 апреля. Первая четверть во Льве: Решение проблем — удача 50/50.
12 апреля. Растущая Луна во Льве: Вложения — удача 50/50.
13 апреля. Растущая Луна в Деве: Покупки — лучший день месяца.
14 апреля. Растущая Луна в Деве: Решение проблем — лучший день месяца.
21 апреля. Убывающая Луна в Стрельце: Новые идеи — лучший день месяца.
22 апреля. Третья четверть в Козероге: Вложения — лучший день месяца.
25 апреля. Третья четверть в Водолее: Покупки — удача 50/50.
27 апреля. Убывающая Луна в Рыбах: Решение проблем — удача 50/50.
29 апреля. Новолуние в Овне: Новые идеи — удача 50/50.