Астрологи назвали удачные для покупок дни апреля

Лунный календарь помогает улучшить финансовое положение и привлечь денежные потоки, утверждают астрологи. Он может быть полезен и в планировании покупок. Для этого есть удачные и неудачные дни. Издание mk.ru сообщило, в какие даты апреля разным знакам зодиака лучше делать ценные приобретения.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Марина Лысцева/ТАСС

Астрологи говорят, что во втором месяце весны ожидается два благоприятных финансовых периода — с 7-го по 8-е и с 21-го по 22-е число. В эти дни будут успешными любые денежные операции, покупки и вложения.

Для возврата долгов (оплаты по кредитам) подойдут 5, 13 и 28 апреля. Если вы готовы дать взаймы другому человеку, то делать это лучше 4 и 17 числа. Благоприятный день для покупки кошелька — 18 апреля.

Более подробный прогноз по числам

3 апреля. Растущая Луна в Тельце: Решение проблем — удача 50/50.

4 апреля. Растущая Луна в Тельце: Новые идеи — лучший день месяца.

5 апреля. Растущая Луна в Тельце: Решение проблем — удача 50/50.

6 апреля. Растущая Луна в Близнецах: Вложения — удача 50/50.

7 апреля. Первая четверть в Близнецах: Вложения — лучший день месяца.

8 апреля. Первая четверть в Раке: Вложения — лучший день месяца.

9 апреля. Первая четверть в Раке: Новые идеи — удача 50/50.

10 апреля. Первая четверть в Раке: Покупки — лучший день месяца.

11 апреля. Первая четверть во Льве: Решение проблем — удача 50/50.

12 апреля. Растущая Луна во Льве: Вложения — удача 50/50.

13 апреля. Растущая Луна в Деве: Покупки — лучший день месяца.

14 апреля. Растущая Луна в Деве: Решение проблем — лучший день месяца.

21 апреля. Убывающая Луна в Стрельце: Новые идеи — лучший день месяца.

22 апреля. Третья четверть в Козероге: Вложения — лучший день месяца.

25 апреля. Третья четверть в Водолее: Покупки — удача 50/50.

27 апреля. Убывающая Луна в Рыбах: Решение проблем — удача 50/50.