Начал работу Международный дистант-форум «Шаг в будущее»

Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана с 22 марта по 20 мая 2022 года проводит Международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 175-летию со дня рождения отца русской авиации Н.Е. Жуковского.

Фото: официальный сайт мэра Москвы официальный сайт мэра Москвы

Форум поддержан Фондом Президентских грантов, он собрал более 2000 школьников-исследователей и студентов начальных курсов из 12 стран с трех континентов. Тематика форума охватывает актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.