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37 минут назад

Начал работу Международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее»

Вечерняя Москва

Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана с 22 марта по 20 мая 2022 года проводит Международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 175-летию со дня рождения отца русской авиации Н.Е. Жуковского.

Начал работу Международный дистант-форум «Шаг в будущее»
Фото: официальный сайт мэра Москвыофициальный сайт мэра Москвы

Форум поддержан Фондом Президентских грантов, он собрал более 2000 школьников-исследователей и студентов начальных курсов из 12 стран с трех континентов. Тематика форума охватывает актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.

На цифровой площадке программы «Шаг в будущее» развернется работа 52 дистант-секций, научной и инженерной выставки, молодежной бизнес-школы, консультариума. В рамках форума пройдет финал Международного конкурса научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодежь.Наука. Бизнес».

Общество,МГТУ им. Баумана,
18+
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