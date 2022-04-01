В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
51 минуту назад

Перечислены способы обезопасить личные данные россиян

Lenta.ru

Чтобы обезопасить личные данные россиян и сократить риски утечек, необходимо минимизировать сбор информации, установить на серверы организаций специальные программы, позволяющие отслеживать передачу данных, а также проводить регулярный инструктаж среди сотрудников, считает специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Способы обезопасить информацию он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Названы способы обезопасить личные данные россиян
Фото: ТАССТАСС

Законопроект, который усилит защиту персональных данных россиян и ужесточит требования по их обработке, внесут на рассмотрение в Госдуму, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Видео дня

Укрепление защиты

«В решении этой проблемы есть несколько векторов, по которым можно двигаться для укрепления защиты пользовательских данных», — сказал Ульянов.

По словам эксперта, необходимо учитывать тот простой фактор, что далеко не все люди одинаково чистоплотны в вопросе кибербезопасности. Зачастую утечка происходит именно потому, что сотрудники целенаправленно сливают пользовательские данные.

«Кроме того, существует и такая категория, которая допускает утечку не по злому умыслу, а по ошибке, халатности, недопониманию. И дополнительные программы, установленные на компьютерах или серверах организации реально помогают избежать таких проблем в большинстве случаев. Если что-то пойдет не так, они зафиксируют и предотвратят утечку», — объяснил Ульянов.

Инструктаж

Второй способ защитить данные, который предлагает Ульянов, — проведение регулярных инструктажей с тем, чтобы донести до сотрудников необходимость внимательной работы.

«Организационная работа в этом направлении очень важна. Необходимо доносить до сотрудников, что утечки — это явление, с которым нужно бороться, и что необходимо это, в первую очередь, им самим. Они должны понимать, что утечка может привести к штрафу, выговору, увольнению и другим последствиям», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Понимать все последствия утечек, как отметил Ульянов, должно и руководство компаний. Кроме серьезных репутационных издержек, которые обязательно последуют за таким происшествием, существует и опасность отзыва лицензий.

«Чтобы не допускать подобных ситуаций, должны быть одинаково заинтересованы все: и рядовые сотрудники, и руководство. Все эти вещи должны проговариваться», — подчеркнул эксперт.

Минимизация сбора информации

«Для обработки большинства заказов необходимы только имя, чтобы как-то обращаться к покупателю, номер телефона. В некоторых случаях не нужен даже адрес, если человек самостоятельно забирает заказ из пункта выдачи», — сказал Ульянов.

К сожалению, практика на сегодняшний день, по словам эксперта, такова, что компании пытаются собрать как можно больше информации о пользователей, что, естественно, повышает риски.

«Одно дело, когда произошла утечка, но там есть только ваш номер телефона. И совсем другое, когда там и адрес, и паспортные данные, которыми легко воспользуются мошенники, злоумышленники», — объяснил Ульянов.

Общество,Владимир Ульянов,Александр Хинштейн,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители