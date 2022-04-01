В Челябинской области построят экотехнопарк

Экотехнопарк, который будет сортировать и перерабатывать ТКО из нескольких муниципалитетов Челябинской области, появится в Миассе в ближайшие несколько лет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в руководстве регионального оператора по обращению с отходами "Центр коммунального сервиса".

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"Ниша переработки ТКО в Карабашском кластере сегодня фактически пустует. Принято решение в течение ближайших нескольких лет исправить эту ситуацию, построив в Миассе экотехнопарк", - пояснил собеседник агентства.

В руководстве регоператора рассказали, что общая площадь экотехнопарка составит 21,6 га. На участке возведут сортировочный комплекс и производство по переработке вторичного сырья. При этом размещать на территории объекта какие-либо полигоны по утилизации ТКО компания не собирается, так как "земли там непригодны для захоронения отходов".

По данным "Центра коммунального сервиса", к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов, которые образуются в регионе, должны проходить через сортировочные комплексы, а отходы, из которых не выбраны полезные фракции, будет запрещено направлять на захоронение.