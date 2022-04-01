Минэнерго: пожар на нефтебазе Белгорода не повиляет на цены на топливо

По словам министра энергетики России Николая Шульгинова, пожар на нефтебазе в Белгородской области не отразится на обеспеченности региона топливом и на ценах на АЗС. Его заявление приводится в Telegram-канале Минэнерго.

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«Возгорание на нефтебазе в Белгородской области не отразится на топливообеспечении региона и на ценах для потребителей. При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива», - заявил министр.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что будет поддерживаться приоритетный режим отгрузки и транспортировки топлива в направлении этих регионов.

«Ситуация находится на особом контроле. В настоящее время Минэнерго ожидает информацию о возможных сроках восстановления и режиме работы нефтебазы», - пояснил Николай Шульгинов.

Утром 1 апреля начался пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, возгорание произошло в результате удара, нанесенного с двух вертолетов украинских войск, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.