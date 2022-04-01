ВЦИОМ рассказал о доверии россиян политикам

Более чем три четверти россиян (79 процентов) одобряют деятельность президента страны Владимира Путина. Это следует из данных, опубликованных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за минувшую неделю составил 51,8 и 52,4 процента соответственно.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41 процент, КПРФ — 11,2, ЛДПР — 8,5, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8, «Новые люди» — 4,6 процента.