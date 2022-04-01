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11 минут назад

«Уже давно об этом «маякуем»: Кормухина поддержала развитие проектов по патриотизму

Никита Бородкин

Российская исполнительница Ольга Кормухина поддержала развитие властями проектов по истории и патриотизму в стране. В своем Telegram-канале она заявила, что без культуры, которая опирается на любовь к Родине, не может быть будущего.

Кормухина поддержала развитие проектов по патриотизму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наконец-то! Мы уже давно об этом "маякуем". Без культуры, опирающейся на знание истории своей страны и любовь к Родине, хоть и звучит пафосно (но что-то американцы пафоса не стесняются), невозможно создать образ будущего! А без образа будущего как можно определиться с настоящим? Хорошо, когда наверху слышат. Еще лучше, когда действуют», — написала Кормухина.

Напомним, что ранее замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что количество проектов по историческим, культурным и патриотическим направлениям грантового конкурса президентского Фонда культурных инициатив увеличилось на фоне давления других стран на российскую культуру.

Общество,Ольга Кормухина,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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