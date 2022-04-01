Кормухина поддержала развитие проектов по патриотизму

«Наконец-то! Мы уже давно об этом "маякуем". Без культуры, опирающейся на знание истории своей страны и любовь к Родине, хоть и звучит пафосно (но что-то американцы пафоса не стесняются), невозможно создать образ будущего! А без образа будущего как можно определиться с настоящим? Хорошо, когда наверху слышат. Еще лучше, когда действуют», — написала Кормухина.