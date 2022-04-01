Седьмой фестиваль "Териберка" пройдет в Мурманске в июле

Мурманская область проведет в июле 2022 года VII арктический фестиваль "Териберка", чтобы популяризовать в обществе туристический потенциал малых территорий Арктической зоны России . Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

"Седьмой арктический фестиваль "Териберка" состоится 16-17 июля 2022 года в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс. Распоряжение о проведении фестиваля подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис . На фестивале для гостей будут организованы музыкальное, творческое, туристическое, экологическое, гастрономическое и ярмарочное пространства", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас проходит прием заявок на участие в фестивале. Присоединиться к мероприятию могут заведения общественного питания, туристический бизнес, производители уникальных северных товаров и сувениров, организаторы спортивных мероприятий, средства массовой информации, волонтеры и артисты.

"Концепция фестиваля сейчас на финальной стадии доработки. В этом году мы усилим смысловую составляющую фестиваля. После обсуждения на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия обязательно поделимся своими идеями с фанатами одного из лучших событийных мероприятий страны", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой .

Одна из главных задач арктического фестиваля "Териберка" - раскрыть туристический потенциал малых территорий Арктической зоны России, развить событийный туризм в Арктике, а также популяризировать локальные продукты и кухни. В 2021 году фестиваль стал лауреатом премии Русского географического общества, а также победил в Национальной премии "События России" в номинации "Культура. Концерты и музыкальные фестивали". В 2021 году в мероприятии приняли участие более 5 тыс. участников из 27 регионов России.