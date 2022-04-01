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2 часа назад

Нижегородский фестиваль Intervals 2021 признан лучшим в России

"Время Н" РИАиещё 1

Нижегородский фестиваль Intervals 2021 стал лучшим в России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородский фестиваль Intervals 2021 стал лучшим в России
Фото: НИА Нижний НовгородНИА Нижний Новгород

Глава региона сказал, что фестиваль взял два первых места в рамках Х Ежегодной национальной премии событийной индустрии «Событие года» в номинациях «Фестиваль года» и «Культурное событие года».

Еще один успех на Ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Best Experience Marketing Festival. Там Intervals 2021 занял первое место в номинации «Лучший фестиваль» и «Лучший региональный проект», а площадка TSEH заняла второе место в номинации «Лучшая активация в сфере культуры/лучший просветительский проект».

«Проекты были совместно реализованы правительством Нижегородской области и командой dreamlaser. Поздравляю всех причастных!», — заключил Глеб Никитин.

Общество,Глеб Никитин,
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