В Ростуризме сообщили, когда россияне смогут полететь за границу

Полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям могут быть восстановлены уже этой весной. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

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"В настоящее время мы вместе с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами ведем работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", - сказала Догузова.

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Глава Ростуризма отметила, что сейчас отправиться в ряд стран невозможно по объективным причинам, среди которых отсутствие взаимного авиасообщения, закрытое воздушное пространство, продолжающиеся ковидные ограничения. В эти страны туры в ближайшее время не состоятся. В то же время, несмотря на существующие ограничения, - как санкционные, так и ковидные - есть страны, готовые принимать российских туристов. Однако в настоящее время большая часть туроператоров приостановили продажи туров туда в связи с корректировками полетных программ, в том числе чартерных.

Руководитель ведомства также разъяснила порядок действий в случае, если оплаченный тур за границу не может состояться. По согласованию с туроператором можно перенести путевку на другие даты или изменить направление поездки, в том числе рассмотрев возможность отдыха в России. Также можно по согласованию с туроператором оформить возврат средств за тур. Однако, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, подлежащая возврату сумма может быть существенно ниже уплаченной по договору в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.

Если путевка полностью оплачена, но туроператор просит доплатить в связи с ростом цен, ситуация разрешается в индивидуальном порядке, подчеркнула Догузова.

"К сожалению, в сложившейся ситуации поменялись условия перелета, существенно снизилось количество выполняемых рейсов, выросли цены, а также надо учитывать волатильность курса рубля. Доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки. Это касается как полностью, так и частично оплаченных туров. В то же время туроператоры по возможности идут навстречу туристам и, где это возможно, пытаются сохранить цены на прежнем уровне, в первую очередь по уже полностью оплаченным турам", - объяснила она.

Перебронирование зарубежных туров на направления РФ

Многие туроператоры перебронируют несостоявшиеся туры за границу на российские направления. Но взаимоотношения с российскими отелями и бизнес-процессы у всех выстроены по-разному. Каждый туроператор самостоятельно формирует свои предложения, исходя из фактических обстоятельств, сказала глава Ростуризма.