В Ростуризме сообщили, когда россияне смогут полететь за границу

Полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям могут быть восстановлены уже этой весной. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"В настоящее время мы вместе с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами ведем работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", - сказала Догузова.
Глава Ростуризма отметила, что сейчас отправиться в ряд стран невозможно по объективным причинам, среди которых отсутствие взаимного авиасообщения, закрытое воздушное пространство, продолжающиеся ковидные ограничения. В эти страны туры в ближайшее время не состоятся. В то же время, несмотря на существующие ограничения, - как санкционные, так и ковидные - есть страны, готовые принимать российских туристов. Однако в настоящее время большая часть туроператоров приостановили продажи туров туда в связи с корректировками полетных программ, в том числе чартерных.
Руководитель ведомства также разъяснила порядок действий в случае, если оплаченный тур за границу не может состояться. По согласованию с туроператором можно перенести путевку на другие даты или изменить направление поездки, в том числе рассмотрев возможность отдыха в России. Также можно по согласованию с туроператором оформить возврат средств за тур. Однако, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, подлежащая возврату сумма может быть существенно ниже уплаченной по договору в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.
Если путевка полностью оплачена, но туроператор просит доплатить в связи с ростом цен, ситуация разрешается в индивидуальном порядке, подчеркнула Догузова.
"К сожалению, в сложившейся ситуации поменялись условия перелета, существенно снизилось количество выполняемых рейсов, выросли цены, а также надо учитывать волатильность курса рубля. Доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки. Это касается как полностью, так и частично оплаченных туров. В то же время туроператоры по возможности идут навстречу туристам и, где это возможно, пытаются сохранить цены на прежнем уровне, в первую очередь по уже полностью оплаченным турам", - объяснила она.
Многие туроператоры перебронируют несостоявшиеся туры за границу на российские направления. Но взаимоотношения с российскими отелями и бизнес-процессы у всех выстроены по-разному. Каждый туроператор самостоятельно формирует свои предложения, исходя из фактических обстоятельств, сказала глава Ростуризма.
"Мы со своей стороны попросили наши гостиницы максимально идти навстречу туроператорам. Так, на совещании с системообразующими предприятиями в сфере туризма отельеры выразили готовность содействовать туроператорам в вопросе размещения туристов при переносе туров с зарубежных направлений на российские. И, конечно же, мы просим туроператоров максимально идти навстречу туристам и, по возможности, переносить несостоявшиеся туры за границу на туры по России там, где это возможно, без доплат", - добавила Догузова.