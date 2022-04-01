Три страны заинтересованы в увеличении количества туристов из России

Турция , Египет и Тунис подтвердили, что ждут туристов из России , пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Ростуризма .

Помимо этого, Догузова провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Они также заявили, что они заинтересованы в сотрудничестве и для российских туристов никаких ограничений нет.