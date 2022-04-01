Три страны заинтересованы в увеличении количества туристов из России

Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут туристов из России, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Ростуризма.
Накануне состоялась встреча главы Ростуризма Зарины Догузовой с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном. Ключевой темой обсуждения стало расширение туристических контактов. Министр отметил заинтересованность в увеличении российского турпотока.
Помимо этого, Догузова провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Они также заявили, что они заинтересованы в сотрудничестве и для российских туристов никаких ограничений нет.
Догузова отметила, что выражение поддержки стран очень важно.
"Три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", - отметила Зарина Догузова.