В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

В России закрыли фестиваль «Артдокфест»

Lenta.ruиещё 2

Российский фестиваль документального кино «Артдокфест» закрыт. Об этом сообщил его президент, режиссер Виталий Манский, передает «Интерфакс» в пятницу, 1 апреля.

Виталий Манский объявил о закрытии фестиваля «Артдокфест»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«"Артдокфест" в России закрыт», — приводит агентство слова документалиста.

Подробности и причины отмены фестиваля не уточняются.

Отмечается, что официальное заявление дирекции «Артдокфеста» будет опубликовано позже в пятницу.

В апреле 2021 года «Артдокфест» снял с показа фильм про гея из Чечни «Тихий голос» из-за поступивших угроз.

«Артдокфест» — фестиваль авторского документального кино, на котором представлялись документальные работы всех жанров и направлений, снятые на русском языке или языках народов России. Он проходил в Москве с 2007 года.

Общество,Виталий Манский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители