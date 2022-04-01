Виталий Манский объявил о закрытии фестиваля «Артдокфест»

Российский фестиваль документального кино «Артдокфест» закрыт. Об этом сообщил его президент, режиссер Виталий Манский, передает «Интерфакс» в пятницу, 1 апреля.

«"Артдокфест" в России закрыт», — приводит агентство слова документалиста.

Подробности и причины отмены фестиваля не уточняются.

Отмечается, что официальное заявление дирекции «Артдокфеста» будет опубликовано позже в пятницу.

В апреле 2021 года «Артдокфест» снял с показа фильм про гея из Чечни «Тихий голос» из-за поступивших угроз.