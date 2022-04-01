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1 час назад

Россия преодолела нехватку бумаги

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита офисной бумаги. Об этом сообщает ТАСС.

Россия преодолела нехватку бумаги
Фото:  Depositphotos Depositphotos

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января-февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет», – заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат удовлетворил почти все заказы, поступившие до кризиса, сообщает ТАСС. Для его работы найдены поставщики из Индии и Китая. При этом будет новый сорт бумаги, однако она станет экологичнее из-за отсутствия хлора.

Общество,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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