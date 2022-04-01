Пока вы спали: призывы исключить Россию из G20 и итоги стамбульской встречи

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Фото: ТАСС ТАСС

Трюдо призвал исключить Россию из G20

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие России в G20 «непрдуктивным» на фоне украинского кризиса и выступил за ее исключение. Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о [президенте России] Владимире Путине, сидящим за этим столом со всеми нами, то это будет чрезвычайно сложно для нас и непродуктивно для G20», - заявил он, подчеркнув, что среди ряда лидеров «двадцатки» есть «определенные разговоры» относительно дальнейшего присутствия в ней РФ.

Россия и Украина разбираются в итогах стамбульской встречи

Переговоры в Стамбуле зафиксировали в письменном виде позицию украинской стороны по будущему мирному договору, однако не все в России и на Украине согласны с высказанными сторонами требованиями. Какие объяснения дали переговорщики и политическая элита двух стран, разбирался «Коммерсант».

Так, по данным издания, Украина готова отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз и контингентов, подтверждает свой безъядерный и внеблоковый статус и берет обязательство проводить военные учения только с согласия стран-гарантов. Однако украинская сторона не собирается признавать российский статус Крыма и независимость республик Донбасса, что категорически не устраивает Россию.

В России предложили отказаться от кассовых чеков

В Минпромторге предложили снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки, предложив предоставлять их только по требованию покупателя. Причиной такой инициативы назван резкий рост стоимости бумаги. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова в ФНС пишут «Известия».

В документе отмечается, что если цены на кассовую ленту «останутся на этом же уровне, то это приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей». Эксперты считают, что отказ от кассовых чеков поможет поддержать бизнес, однако покупателям будет сложнее доказывать свою правоту в спорных случаях.

Число DDoS-атак на российские компании выросло в восемь раз

Число DDoS-атак на российские компании в марте увеличилось в восемь раз, а их средняя продолжительность по сравнению с прошлым годом выросла с 12 минут до 29 часов. Такие данные «Лаборатории Касперского» приводят «Известия».

Согласно исследованию, наибольшая нагрузка в марте пришлась на финансовые организации, за год их доля в общем объеме атак выросла вдвое — до 35%. Также в марте 33% нападений пришлось на государственные органы, еще 9% — на образовательные учреждения, 3% — на сайты СМИ. Отличительной особенностью DDoS-атак стало участие в них непрофессиональных хакеров.

ОСАГО подешевеет для безаварийных водителей

С 1 апреля в России минимальный доступный для безаварийных водителей коэффициент «бонус-малус» (КБМ), используемый при расчете цены полиса ОСАГО, впервые за всю историю «автогражданки» опустился до 0,46, сообщает «Коммерсант».