Американский актер Джим Керри объявил о завершении кинокарьеры. В интервью изданию Access Hollywood 60-летний артист заявил, что очень любит свою спокойную жизнь и хочет насладиться ей, отдохнув от актерства.
«Я ухожу на пенсию. Я довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь», — заявил Керри, добавив, что сейчас посвятил себя рисованию.
Напомним, что наибольшую известность Керри получил благодаря картинам «Маска», «Эйс Вентура», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч — похититель Рождества». Последняя работа актера — «Соник в кино 2».
На счету актера два «Золотых глобуса» и шесть номинаций на него, номинация на премию BAFTA и ряд других кинопремий.