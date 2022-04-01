Джим Керри объявил о завершении кинокарьеры

«Я ухожу на пенсию. Я довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь», — заявил Керри, добавив, что сейчас посвятил себя рисованию.