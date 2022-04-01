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11 минут назад

Раскрыта история создания «Первого апреля»

Мослента

В честь Дня смеха «Мослента» раскрыла историю создания юмористического издания «Первое апреля».

Раскрыта история создания «Первого апреля»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 1845 году публицист и классик русской литературы Николай Некрасов задумал выпускать юмористический журнал с рабочим названием «Зубоскал». Предполагалось, что авторы будут острить надо всем, не щадить никого и цепляться за все сферы жизни человека.

Объявление о выходе «Зубоскала» было напечатано в ноябрьском номере журнала «Отечественные записки» за 1845 год, но на это обратила внимание цензура и запретила его издание, даже не дождавшись выхода первого номера.

Несмотря на неудачу, Некрасов решил не расставаться с идеей и 1 апреля 1846 года выпустил альманах «Первое апреля», разрешенный цензурой. Вошедшие в него стихи и проза нашли отклик у читателей.

Ранее в честь 140-летия со дня рождения знаменитого детского писателя и публициста Корнея Чуковского «Мослента» раскрыла историю его переезда из Санкт-Петербурга в Москву.

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