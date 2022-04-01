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7 минут назад

Врач дал советы метеозависимым людям

Никита Бородкин

Заведующий терапевтическим отделение ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов рассказал, что делать метеозависимым людям для хорошего самочувствия в переменчивую погоду. Его совет приводит газета «Известия».

Врач дал советы метеозависимым людям
Фото: UnsplashUnsplash

«Как и во все времена — нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон, регулярное и полноценное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов», — подчеркнул врач.

Отдельно Кобрянов напомнил о важности поддержания водного баланса — при отсутствии заболеваний человеку требуется выпивать 1,5-2 литра жидкости в сутки.

Напомним, что ранее Гидрометцентр спрогнозировал в Москве и Подмосковье усиление ветра и снег. В столичном регионе ожидаются небольшие колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода останется близким к норме.

При этом из-за весеннего нарушения синхронизации биоритмов и нехватки солнечного света у метеочувствительных людей ожидается ухудшение самочувствия, усталость, сонливость, резкие перемены настроения, а также обострения ряда хронических заболеваний.

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