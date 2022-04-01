Врач дал советы метеозависимым людям

«Как и во все времена — нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон, регулярное и полноценное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов», — подчеркнул врач.