Очереди в закрывающиеся магазины «Jysk» сняли на видео

Известно, что мебельные магазины Jyks закрылись месяц назад, но недавно открыли свои двери для распродажи оставшихся товаров.

«Мы вышли на Российский рынок с намерением сделать отличное предложение для россиян, и у нас был отличный старт в России…. Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России», - говорит президент и главный исполнительный директор JYSK Ян Бо.