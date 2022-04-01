Очереди в закрывающиеся магазины «Jysk» сняли на видео

Главный конкурент IKEA - сеть Jysk окончательно покидает Россию. До открытия в московские магазины датской сети выстроились огромные очереди. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».
Известно, что мебельные магазины Jyks закрылись месяц назад, но недавно открыли свои двери для распродажи оставшихся товаров.
О причинах закрытия сообщил в пресс-релизе президент и главный исполнительный директор Jysk Ян Бо
«Мы вышли на Российский рынок с намерением сделать отличное предложение для россиян, и у нас был отличный старт в России…. Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России», - говорит президент и главный исполнительный директор JYSK Ян Бо.